Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
18:46, 16 мая 2025Ценности

Дженна Ортега повторила образ из сериала «Секс в большом городе» 25-летней давности

Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Американская актриса Дженна Ортега повторила образ из сериала «Секс в большом городе» 25-летней давности. Соответствующий материал приводит журнал People.

22-летняя звезда сериала «Уэнсдэй» вышла в свет в наряде героини Кэрри Брэдшоу, роль которой сыграла актриса Сара Джессика Паркер. Так, она посетила премьеру фильма «Последнее завтра» (Hurry Up Tomorrow) в Нью-Йорке в платье из осенне-зимней коллекции бренда Dior 2000 года.

Фото: Evan Agostini / Invision / AP

Платье обращает на себя внимание газетным принтом, асимметричным подолом и золотистыми бретелями. При этом Ортега разделила на прямой пробор гладко уложенные волосы, надела цепочку с кулоном и подчеркнула глаза черной подводкой.

В июле 2024 года сообщалось, что откровенное платье героини «Секса в большом городе» из 1990-х годов стало трендом в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Российский хирург назвал самую популярную пластику у мужчин

    Артемий Лебедев назвал фильм о Путине скучной нудятиной

    Главу управления Военно-строительной компании обвинили в получении миллионной взятки

    Российская делегация выехала в аэропорт после переговоров в Стамбуле

    В Бурятии нашли растение с редчайшей мутацией

    Мать-одиночка поведала о полете бок о бок с детоненавистницей и получила поддержку в сети

    В Одессе постамент памятника императрице Екатерине II раскрасили в цвета флага России

    Арест имущества родственников бывшего мэра российского города-курорта продлили

    Умеров заявил о способности украинцев продолжать боевые действия

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости