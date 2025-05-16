Европейская авиакомпания предложила билеты дешевле 2 тысяч рублей

Wizz Air запустила распродажу билетов дешевле 2 тысяч рублей

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air запустила распродажу билетов по случаю 21-го дня рождения. Об акции европейского перевозчика сообщает Telegram-канал Trip Fare Area.

Уточняется, что лоукостер предложил миллион билетов за 21 евро (дешевле 2 тысяч рублей). Перелеты со скидкой можно забронировать на период с 16 мая 2025 года по 28 марта 2026 года.

По таким ценам можно улететь из Будапешта во многие города Европы, из Еревана — в Венецию, из Мадрида — в Венецию, Милан и Рим, из грузинского города Кутаиси — в кипрскую Ларнаку и Салоники в Греции.

Ранее сообщалось, что самый дорогой авиабилет на лето обошелся россиянину по цене автомобиля. Турист купил билет в Миляс, Турция, за 1 017 000 рублей.