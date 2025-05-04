Самый дорогой авиабилет на лето обошелся россиянину по цене автомобиля

Самый дорогой авиабилет на лето обошелся россиянину дороже миллиона рублей

Самый дорогой авиабилет на лето обошелся российскому путешественнику дороже миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Купибилет», которое есть у «Ленты.ру».

Отмечается, что один россиянин купил билет в Миляс, Турция, за 1 017 000 рублей. По данным «Авто.ру», за такую цену можно приобрести автомобиль Lada Granta 2024 года выпуска.

На втором месте — перелет на Шри-Ланку (Коломбо) стоимостью 978 340 рублей, третье место занял китайский Куньмин — туда билет стоил 909 851 рублей. В топ-пять самых дорогих покупок вошли Мальдивы (Мале) — 718 365 рублей и испанская Барселона — 646 017 рублей.

Отмечается, что в 2024 году самым дорогим билетом на лето стал перелет на Мальдивы за рекордные 2 073 472 рубля. В список также вошли Нью-Йорк (1 375 607 рублей), Майами (1 123 799 рублей), Астрахань (798 520 рублей) и Хорватия (687 234 рублей).

Ранее сообщалось, что цены на билеты на самолеты и поезда возьмут под контроль во время летнего сезона отпусков. Такое распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин дал ФАС.