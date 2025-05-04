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12:35, 4 мая 2025ПутешествияЭксклюзив

Самый дорогой авиабилет на лето обошелся россиянину по цене автомобиля

Самый дорогой авиабилет на лето обошелся россиянину дороже миллиона рублей
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Самый дорогой авиабилет на лето обошелся российскому путешественнику дороже миллиона рублей. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса «Купибилет», которое есть у «Ленты.ру».

Отмечается, что один россиянин купил билет в Миляс, Турция, за 1 017 000 рублей. По данным «Авто.ру», за такую цену можно приобрести автомобиль Lada Granta 2024 года выпуска.

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На втором месте — перелет на Шри-Ланку (Коломбо) стоимостью 978 340 рублей, третье место занял китайский Куньмин — туда билет стоил 909 851 рублей. В топ-пять самых дорогих покупок вошли Мальдивы (Мале) — 718 365 рублей и испанская Барселона — 646 017 рублей.

Отмечается, что в 2024 году самым дорогим билетом на лето стал перелет на Мальдивы за рекордные 2 073 472 рубля. В список также вошли Нью-Йорк (1 375 607 рублей), Майами (1 123 799 рублей), Астрахань (798 520 рублей) и Хорватия (687 234 рублей).

Ранее сообщалось, что цены на билеты на самолеты и поезда возьмут под контроль во время летнего сезона отпусков. Такое распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин дал ФАС.

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