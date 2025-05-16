Евросоюз резко нарастил закупки российского газа

ТАСС: Экспорт российского газа в Евросоюз вырос на 28 % в январе-марте

По итогам первых трех месяцев 2025 года суммарный экспорт российского газа в страны Евросоюза (ЕС) увеличились на 28 процентов в сравнении с тем же периодом 2024-го и достиг отметки в 4,5 миллиарда евро в денежном выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Статистической службы ЕС.

Подавляющая часть закупок пришлась на сжиженный природный газ (СПГ). За отчетный период российские экспортеры заработали на экспорте этого вида топлива в ЕС в общей сложности 2,7 миллиарда евро. Стоимость поставок трубопроводного газа из РФ в регион составила 1,8 миллиарда.

Пиковый прирост импорта СПГ из РФ (в 1,5 раза год к году) был зафиксирован в марте. За это время европейские покупатели приобрели российское топливо на сумму в 830 миллионов евро. Главными импортерами традиционно оказались Франция, Испания и Нидерланды. Первая страна закупилась топливом на сумму в 465 миллионов евро (максимум с конца 2022 года), вторая заплатила за поставки 141 миллион, а третья — 131 миллион.

Тенденция увеличения экспорта российского СПГ в ЕС сохранилась и в первой половине мая. В начале последнего месяца весны среднесуточные объемы поставок этого вида топлива из РФ в регион достигли исторического максимума и превысили отметку в 460 миллионов кубометров. Подобную динамику эксперты фиксируют на фоне недавно представленного плана ЕС по отказу от российских энергоносителей.

Согласно основным положениям принятой в 2022 году программы REPowerEU, регион должен будет полностью избавиться от энергозависимости от РФ к 2027-му. За последние четыре года доля российского газа (с учетом СПГ) в структуре европейского импорта снизилась с 40 до 18,3 процента. До конца этого года Еврокомиссия обязала страны ЕС представить национальные планы по отказу от российского газа с четкими действиями и сроками. ЕК, в свою очередь, в скором времени опубликует запреты на импорт российского газа по новым контрактам и спотовым покупкам.