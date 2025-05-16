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12:05, 16 мая 2025Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за выполнением задания для украинских спецслужб

Под Калининградом ФСБ задержала мужчину, снимавшего стратегические объекты
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, снимавшего стратегически важные объекты. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. По данным силовиков, мужчина фотографировал стратегически важные объекты на пути следования колонны военной техники. Снимки он намеревался передать иностранной организации, которая действовала под контролем украинских спецслужб. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала ставшего украинским шпионом из-за жены жителя Луганской народной республики.

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