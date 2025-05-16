ФСБ задержала россиянина за выполнением задания для украинских спецслужб

Под Калининградом ФСБ задержала мужчину, снимавшего стратегические объекты

В Калининградской области сотрудники ФСБ задержали мужчину, снимавшего стратегически важные объекты. Об этом сообщает ТАСС.

Возбуждено уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. По данным силовиков, мужчина фотографировал стратегически важные объекты на пути следования колонны военной техники. Снимки он намеревался передать иностранной организации, которая действовала под контролем украинских спецслужб. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что ФСБ задержала ставшего украинским шпионом из-за жены жителя Луганской народной республики.