ФСБ задержала ставшего украинским шпионом из-за жены жителя ЛНР

В ЛНР задержали работавшего на ВСУ по требованию жены шпиона

В Луганской Народной Республике за шпионаж в пользу Украины задержали местного жителя. Об этом со ссылкой на Федеральную службу безопасности сообщает РИА Новости.

По данным ФСБ, житель города Рубежное собирал и передавал украинским спецслужбам данные о дислокации подразделений российских войск на территории ЛНР.

После задержания подозреваемый признался, что действовал по просьбе жены, которая выехала на подконтрольную Вооруженным силам Украины (ВСУ) территорию. По словам мужчины, женщина шантажировала его, грозя лишить возможности общаться с детьми.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже.

Ранее в ЛНР сотрудники ФСБ задержали жителя Антрацитовского района за изготовление самодельного взрывного устройства (СВУ) по заданию украинских спецслужб.