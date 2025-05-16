Житель ЛНР рассказал на видео о заставившей его работать на спецслужбу Украины жене

Житель ЛНР признался ФСБ, что стал сотрудничать с Киевом после уговоров жены

Житель города Рубежное в Луганской народной республике (ЛНР) дал признательные показания ФСБ о своей работе на украинскую спецслужбу. Оперативное видео опубликовал Telegram-канал Mash.

На кадрах мужчина рассказывает, что родился и проживал в Рубежном. С начала специальной военной операции его семья выехала на территорию, подконтрольную Украине. Летом 2023 года по просьбе уехавшей жены он стал передавать ей информацию о месторасположении российских военнослужащих на территории региона. Она, в свою очередь, полученные данные сообщала украинской спецслужбе, чтобы помочь Вооруженным силам Украины. По словам задержанного, жена манипулировала им, используя детей. За сотрудничество мужчина получал возможность видеться с ними.

В отношении него возбуждено уголовное дело о шпионаже. Его задержали, когда он выносил мусор.