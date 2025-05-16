Гаишников уложили лицом в асфальт на улице в центре Москвы и сняли на видео

В центре Москвы задержаны четверо сотрудников ДПС по подозрению во взятках

В центре Москвы на улице силовики провели жесткое задержание заподозренных в коррупции четверых сотрудников ГАИ. Видео публикует Baza.

На кадрах видны мужчины в гражданской одежде, которые надевают наручники на сотрудников ДПС в форме. Двоих из них уложили лицом в асфальт.

Коррупцию вскрыли оперативники управления собственной безопасности МВД и задержали гаишников в районе Сухаревской площади сразу после получения ими двух крупных взяток от водителей. 600 тысяч рублей полицейским передал мотоциклист, у которого не оказалось категории А. Вторую взятку им дал водитель автомобиля, у которого они нашли незарегистрированное газовое оборудование.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке арестовали замкомандира взвода патрульно-постовой службы полиции, получившего взятку от пойманного с наркотиками гражданина.