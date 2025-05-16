Замкомандира полицейского взвода за взятку отпустил пойманного с наркотиками россиянина

Во Владивостоке замкомандира взвода ППС попался на взятке от наркоторговца

Во Владивостоке арестовали замкомандира взвода патрульно-постовой службы (ППС) полиции, подозреваемого в получении взятки и превышении должностных полномочий. На время расследования обвиняемого отправили в СИЗО. Об этом в своем Telegram-канале сообщает краевая прокуратура.

По данным следствия, в апреле полицейскими был задержан подозреваемый в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Позже через посредников им была передана взятка в 150 тысяч рублей за освобождение наркоторговца от уголовной ответственности.

В ближайшее время еще двум фигурантам будет избрана мера пресечения.

Ранее Тверской суд Москвы арестовал бывшего начальника Нахабинского отдела полиции управления МВД по Московской области Романа Колесникова, уличенного в коррупции.