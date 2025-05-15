Бывший начальник подмосковного отдела полиции попался на ежемесячных взятках

Суд Москвы арестовал экс-начальника Нахабинского отдела полиции по делу о взятке

Тверской суд Москвы арестовал бывшего начальника Нахабинского отдела полиции управления МВД по Московской области Романа Колесникова, уличенного в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Экс-полицейскому вменяется получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Колесников ежемесячно получал деньги от индивидуального предпринимателя за непринятие мер в случае выявления нарушений при ведении бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали начальника 37-го отдела полиции за взятки на 1,2 миллиона рублей.