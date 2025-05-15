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20:21, 15 мая 2025Силовые структуры

Бывший начальник подмосковного отдела полиции попался на ежемесячных взятках

Суд Москвы арестовал экс-начальника Нахабинского отдела полиции по делу о взятке
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Тверской суд Москвы арестовал бывшего начальника Нахабинского отдела полиции управления МВД по Московской области Романа Колесникова, уличенного в коррупции. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято по ходатайству следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. Экс-полицейскому вменяется получение взятки в особо крупном размере.

По данным следствия, Колесников ежемесячно получал деньги от индивидуального предпринимателя за непринятие мер в случае выявления нарушений при ведении бизнеса.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге задержали начальника 37-го отдела полиции за взятки на 1,2 миллиона рублей.

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