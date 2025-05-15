В российском регионе задержали начальника отдела полиции по подозрению во взятке

В Петербурге задержали начальника отдела полиции по подозрению во взятке

В Санкт-Петербурге задержали начальника отдела полиции по подозрению во взятке. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного Комитета (СК) России по городу.

Возбуждено уголовное дело по статьям 290 («Взятка в особо крупном размере»), 291 («Дача взятки в особо крупном размере») и 291.1 («Посредничество во взяточничестве») УК РФ.

По данным следствия, в период с июня 2022 года по октябрь 2024-го начальник 37 отдела полиции получил взятки на сумму не менее одного миллиона 200 тысяч рублей. Деньги перечисляли на подконтрольную ему карту, а затем наличными передавали через посредника, который действовал в интересах двоих бизнесменов. Они занимались незаконной продажей продуктов и алкоголя на территории Василеостровского района города.

Сотрудники УСБ МВД задержали начальника полиции и двух предпринимателей, посредник скрылся с территории России.

По местам жительства фигурантов и в отделе полиции были проведены обыски. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и решается вопрос об избрании им меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельства преступления, а также иные эпизоды преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что бывший глава российской налоговой арестован по делу о взятке.