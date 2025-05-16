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17:10, 16 мая 2025Силовые структуры

Иностранному студенту из леворадикальной группы «Рабочая власть» избрали меру пресечения

В Санкт-Петербурге суд арестовал студента из Казахстана за пропаганду терроризма
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Казахстана Гарри Азаряна за пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Он будет под стражей до 14 июля. Мужчина проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Свою вину студент не признает.

Азарян является студентом одного из вузов города, а также членом леворадикальной группы «Рабочая власть». По версии следствия, во время съезда участников этого сообщества он выступал с речью, в которой «оправдывал захват власти в России и совершение массовых расправ». Его выступление было стенографировано и опубликовано в облачном хранилище «Google Диск».

15 мая правоохранительные органы провели обыски у студентов нескольких петербургских вузов, состоящих в леворадикальной группе «Рабочая власть».

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