Иностранному студенту из леворадикальной группы «Рабочая власть» избрали меру пресечения

В Санкт-Петербурге суд арестовал студента из Казахстана за пропаганду терроризма

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал уроженца Казахстана Гарри Азаряна за пропаганду терроризма. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Объединенной пресс-службе судов города.

Он будет под стражей до 14 июля. Мужчина проходит обвиняемым по статье 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Свою вину студент не признает.

Азарян является студентом одного из вузов города, а также членом леворадикальной группы «Рабочая власть». По версии следствия, во время съезда участников этого сообщества он выступал с речью, в которой «оправдывал захват власти в России и совершение массовых расправ». Его выступление было стенографировано и опубликовано в облачном хранилище «Google Диск».

15 мая правоохранительные органы провели обыски у студентов нескольких петербургских вузов, состоящих в леворадикальной группе «Рабочая власть».