Избавившегося от профессионального соседа россиянина выпустили из СИЗО

Суд освободил из СИЗО москвича, обвиняемого в убийстве профессионального соседа

Симоновский суд Москвы смягчил меру пресечения местному жителю Андрею Васильеву, расправившемуся с профессиональным соседом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято после рассмотрения ходатайства следователя о продлении ареста. Суд отклонил его и освободил москвича в зале заседания. Вместо СИЗО ему избран домашний арест.

Суд установил, что долгое время Васильев вынужден был проживать с соседом, который незаконным способом приобрел право на долю в квартире с целью выжить основного жильца и занять его жилплощадь. При этом Васильев и его семья неоднократно получали угрозы, создавались невыносимые для проживания условия.

Во время очередного конфликта на почве длительных неприязненных отношений москвич нанес соседу удар, оказавшийся летальным.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу москвича, который 22 года назад расправился с соседом по коммунальной квартире сестры.