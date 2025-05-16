Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
10:46, 16 мая 2025Силовые структуры

Избавившегося от профессионального соседа россиянина выпустили из СИЗО

Суд освободил из СИЗО москвича, обвиняемого в убийстве профессионального соседа
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Геннадий Гуляев / Коммерсантъ

Симоновский суд Москвы смягчил меру пресечения местному жителю Андрею Васильеву, расправившемуся с профессиональным соседом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение было принято после рассмотрения ходатайства следователя о продлении ареста. Суд отклонил его и освободил москвича в зале заседания. Вместо СИЗО ему избран домашний арест.

Суд установил, что долгое время Васильев вынужден был проживать с соседом, который незаконным способом приобрел право на долю в квартире с целью выжить основного жильца и занять его жилплощадь. При этом Васильев и его семья неоднократно получали угрозы, создавались невыносимые для проживания условия.

Во время очередного конфликта на почве длительных неприязненных отношений москвич нанес соседу удар, оказавшийся летальным.

Ранее сообщалось, что прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу москвича, который 22 года назад расправился с соседом по коммунальной квартире сестры.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв, есть пострадавшие. Опубликовано видео

    Мединский встретился с представителем США

    Российского подростка с длинными волосами избили на остановке

    Скарлетт Йоханссон без штанов стала героиней журнальной съемки

    Роль Турции в российско-украинских переговорах раскрыли

    В ДНР заочно осудили воевавшего за ВСУ наемника из Колумбии

    Психиатр успокоила родственников людей с деменцией

    В офисе Зеленского раскрыли тему переговоров с США

    В России приготовились к потере двух триллионов рублей из ФНБ

    Москвичам рассказали о погоде на выходных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости