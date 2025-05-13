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18:00, 13 мая 2025Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за расправу над соседом сестры по коммуналке 22 года назад

В Москве пройдет суд над мужчиной за убийство соседа сестры в 2003 году
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Москве прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, который 22 года назад расправился с соседом сестры по коммунальной квартире. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичном ведомстве.

Мужчина проходит обвиняемым по статье 105 УК РФ. Его дело направлено в Симоновский районный суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, вечером 13 октября 2003 года обвиняемый поссорился с соседом сестры по коммуналке. Во время конфликта мужчина достал нож и не менее пяти раз ударил им пострадавшего, а потом избил его.

Ранее в Санкт-Петербурге суд приговорил мужчину к 11 годам колонии строгого режима за совершенную 19 лет назад расправу над сестрой в парке.

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