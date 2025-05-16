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02:21, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Киев захотел использовать Мединского для срыва переговоров

BZ: Киев может использовать назначение Мединского для срыва переговоров с РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

Киев захочет использовать назначение помощника президента России Владимира Мединского на должность главы российской делегации в Стамбуле в качестве повода для срыва переговоров, а также для получения еще большей военной поддержки от стран Запада. Такой вывод приводится в статье немецкой газеты Berliner Zeitung (BZ).

«Над переговорами, как дамоклов меч, висит опасность открытого срыва. Если украинская делегация расценит сравнительно низкий дипломатический ранг Мединского как преднамеренное принижение, Киев может демонстративно заклеймить переговоры как "тактику блокады" и покинуть город», — говорится в материале.

По мнению авторов издания, западные страны воспользуются этой ситуацией как основанием для увеличения поставок вооружений Украине.

Ранее власти Венгрии заявили, что страна не собирается участвовать ни в каких поставках оружия, военном сотрудничестве с Украиной. Она также не планирует присоединяться к политике Европейского союза (ЕС) по поддержке Киева.

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