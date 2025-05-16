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07:44, 16 мая 2025Силовые структуры

Курение и фотографирование у Вечного огня довели россиянку до суда

В Новосибирске россиянка пойдет под суд за курение в чаше Вечного огня
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / news.ru / Global Look Press

В Новосибирске по делу о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы России предстанет перед судом 32-летняя местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 февраля находившаяся на территории Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны обвиняемая легла в чашу с Вечным огнем. После она подожгла сигарету в пламени, чем осквернила символ воинской славы. Все происходящее женщина зафиксировала на камеру мобильного телефона, а позже разместила в интернете.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре следователи возбудили дело из-за осквернения стелы.

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