Курение и фотографирование у Вечного огня довели россиянку до суда

В Новосибирске россиянка пойдет под суд за курение в чаше Вечного огня

В Новосибирске по делу о реабилитации нацизма и осквернении символов воинской славы России предстанет перед судом 32-летняя местная жительница. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 19 февраля находившаяся на территории Монумента Славы в честь подвига сибиряков в годы Великой Отечественной войны обвиняемая легла в чашу с Вечным огнем. После она подожгла сигарету в пламени, чем осквернила символ воинской славы. Все происходящее женщина зафиксировала на камеру мобильного телефона, а позже разместила в интернете.

Ранее в Комсомольске-на-Амуре следователи возбудили дело из-за осквернения стелы.