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02:30, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Малышева раскрыла личный секрет

Врач Малышева призналась, что носит очки, закрывающие носослезную борозду
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Sergey Petrov / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врач и телеведущая Елена Малышева раскрыла в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале секрет, связанный с ее внешностью. Выпуск с откровением медика доступен на сайте телеканала.

«Я ношу очки такие, чтобы они шли по носослезной борозде и закрывали ее от вас. Это мой личный секрет», — призналась Малышева.

Врач объяснила, что с возрастом борозда на женском лице становится менее упругой и обвисает. Чтобы предотвратить подобный процесс, можно также пройти специальную косметологическую процедуру, во время которой в эту область лица вводят препарат коллагена, в результате чего носослезная борозда разглаживается, объяснила Малышева.

Ранее Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за один поступок. Медик назвала преступницами родителей, которые водят детей на «ветряночные вечеринки» и специально заражают детей оспой.

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