Врач Малышева осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева призвала сажать в тюрьму матерей за одно действие. В эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале она осудила родителей, которые специально заражают детей ветрянкой или другими болезнями в надежде, что у них благодаря этому укрепится иммунитет. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Гостья программы спросила, стоит ли матерям водить детей на «ветряночные вечеринки», чтобы специально заразить детей ветряной оспой. В ответ Малышева назвала таких родителей преступниками. «Надо высылать ОМОН и сажать [их] в тюрьму», — возмутилась она.

С врачом согласился ее коллега, иммунолог Андрей Продеус. Он объяснил, что ветрянка может привести к поражению легких и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, по словам специалиста, инфекция повышает риски возникновения энцефалита — смертельной опасной группы болезней.

«Намеренно заражать ребенка какой-либо болезнью, чтобы он переболел и потом не болел, — это умышленное причинение вреда здоровью и жизни человека. Это покушение на убийство», — подытожила Малышева.

Ранее Малышева отчитала пренебрегающих здоровьем россиян. В эфире «Жить здорово!» она раскритиковала пациента, который забыл свой диагноз.

В феврале сообщалось, что в России произошел бум «ветряночных вечеринок». По данным СМИ, родители начали намеренно заражать детей ветрянкой из-за перебоев в поставках вакцин.