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14:23, 18 февраля 2025Забота о себе

В России произошел бум «ветряночных вечеринок»

Mash: В России произошел бум вечеринок, на которых детей заражают ветрянкой
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Андрей Луковский / Коммерсантъ

В России произошел новый бум так называемых «ветряночных вечеринок», куда родители приводят детей, чтобы специально заразить их ветряной оспой. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как отмечает издание, попасть на такое мероприятие можно по объявлению в интернете, причем вход на него платный. По данным Mash, родители начали намеренно заражать детей из-за перебоев в поставках вакцин от ветрянки.

Такие вечеринки проводят в Ярославской, Воронежской, Нижегородской областях и других регионах. Взрослые, которые приводят детей, чтобы намеренно заразить их, считают, что чем раньше ребенок переболеет ветрянкой, тем лучше для его здоровья.

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Однако врачи выступают категорически против «ветряночных вечеринок». Как отметила инфекционист Екатерина Кулова, главная опасность такого способа заражения в том, что течение заболевания может оказаться очень тяжелым.

В Госдуме призвали россиян отказаться от «ветряночных вечеринок» еще в 2021 году. Депутат Алексей Куринный отметил, что официальная медицина не приветствует подобного рода практики, так как любое заражение ребенка даже при низкой вероятности развития осложнений — это в любом случае неконтролируемое распространение заболевания. Он также подчеркнул, что организаторы таких мероприятий могут понести уголовную ответственность при наступлении тяжелых последствий для заразившихся детей.

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