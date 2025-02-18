В России произошел бум «ветряночных вечеринок»

Mash: В России произошел бум вечеринок, на которых детей заражают ветрянкой

В России произошел новый бум так называемых «ветряночных вечеринок», куда родители приводят детей, чтобы специально заразить их ветряной оспой. Об этом сообщает Mash в Telegram.

Как отмечает издание, попасть на такое мероприятие можно по объявлению в интернете, причем вход на него платный. По данным Mash, родители начали намеренно заражать детей из-за перебоев в поставках вакцин от ветрянки.

Такие вечеринки проводят в Ярославской, Воронежской, Нижегородской областях и других регионах. Взрослые, которые приводят детей, чтобы намеренно заразить их, считают, что чем раньше ребенок переболеет ветрянкой, тем лучше для его здоровья.

Однако врачи выступают категорически против «ветряночных вечеринок». Как отметила инфекционист Екатерина Кулова, главная опасность такого способа заражения в том, что течение заболевания может оказаться очень тяжелым.

В Госдуме призвали россиян отказаться от «ветряночных вечеринок» еще в 2021 году. Депутат Алексей Куринный отметил, что официальная медицина не приветствует подобного рода практики, так как любое заражение ребенка даже при низкой вероятности развития осложнений — это в любом случае неконтролируемое распространение заболевания. Он также подчеркнул, что организаторы таких мероприятий могут понести уголовную ответственность при наступлении тяжелых последствий для заразившихся детей.