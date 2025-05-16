Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:02, 16 мая 2025Бывший СССР

Марочко заявил о трудностях ВСУ в обороне Петровского

Марочко: ВСУ сложно обороняться у Петровского из-за продвижения сил России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно обороняться у Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) из-за продвижения российских сил. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«За последние несколько суток заняты новые рубежи и позиции, а также сокращено межпозиционное пространство. Следует отметить, что ВС РФ продвигаются на участке фронта шириной более трех километров, что серьезно затрудняет украинским боевикам вести оборону», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Марочко заявил о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, Вооруженные силы России вошли в село Редкодуб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России озвучили вероятный исход переговоров в Стамбуле

    Ученые восстановили внешность Моцарта по черепу

    Парень узнал о романтичной привычке партнерши и нашел ее мерзкой

    Россиянку зарезали в гостях и подожгли дом

    Марочко сообщил о потерях ВСУ после освобождения Торского

    Организаторов нелегальных гонок с погибшей школьницей отправили под арест

    Перспективы возвращения западных брендов в Россию оценили

    В Германии узнали о панике в офисе Зеленского из-зе переговоров

    В МИД России назвали риск 30-дневного перемирия

    Появились кадры из атакованного ВСУ Севастополя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости