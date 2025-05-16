Марочко заявил о трудностях ВСУ в обороне Петровского

Марочко: ВСУ сложно обороняться у Петровского из-за продвижения сил России

Вооруженным силам Украины (ВСУ) сложно обороняться у Петровского в Луганской народной республике (ЛНР) из-за продвижения российских сил. Об этом заявил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

«За последние несколько суток заняты новые рубежи и позиции, а также сокращено межпозиционное пространство. Следует отметить, что ВС РФ продвигаются на участке фронта шириной более трех километров, что серьезно затрудняет украинским боевикам вести оборону», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее Марочко заявил о продвижении российских военных в ДНР. По его словам, Вооруженные силы России вошли в село Редкодуб.