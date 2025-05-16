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22:58, 16 мая 2025Россия

Мединский объяснил причину передачи Крыма Украине в 1954 году

Мединский: Крым передали Украине для укрепления власти Хрущева
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Крым передали Украине в 1954 году для укрепления власти первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, заявил помощник президента Владимир Мединский в программе «Рассказы из русской истории» на телеканале «Соловьев.Live».

По его словам, Хрущев «на волоске вообще висит, ему нужен каждый голос, особенно украинских начальников». «Причина — голоса, личная власть», — заявил Мединский.

Передачу объясняли тем, что «там вода идет с Украины, какие-то исторические связи, единый народно-хозяйственный комплекс», рассказал он. Кроме того, подходящим поводом для передачи полуострова стала 300-летняя годовщина Переяславской рады.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что передача Украине Крыма была подарком от Хрущева. По его словам, процесс создания Украины начался в 1917 году, когда на этих территориях стали появляться «неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования», не имевшие четких границ.

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