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22:24, 16 мая 2025Россия

Мединский рассказал об ироничном отношении украинцев к теории независимого государства

Мединский: Украинцы иронично относились к теории независимого государства
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Мединский

Владимир Мединский. Фото: Roman Naumov / Globallookpress.com

Помощник президента России Владимир Мединский в эфире телеканала «Соловьев.Live» заявил, что украинцы до недавнего времени иронично относились к теории независимого государства.

Он рассказал о теории профессора Михаила Грушевского, который считается основоположником современной украинской историографии. По словам Мединского, он целенаправленно создавал историю независимой Украины и делал это «довольно натянуто».

Помощник президента обвинил Грушевского в переписывании истории и приписал ему создание концепции киевского государства.
«Относились к этому, кстати сказать, и относятся по сей день, до недавнего времени — сейчас просто боятся об этом говорить — в самой Украине довольно иронично», — указал Мединский.

Помощник президента возглавил российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. По его словам, Москва довольна результатом встречи и рассчитывает на продолжение этого переговорного формата. Стороны договорились об обмене военнопленных «1000 на 1000».

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