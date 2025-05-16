Глава СВР Нарышкин: Европейские элиты используют украинцев как пушечное мясо

Европейские элиты используют граждан Украины как пушечное мясо для преследования своих геополитических целей. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, передает РИА Новости.

Глава СВР перечислил проблемы Европы, отметив снижение экономических показателей, сокращение коренного населения на фоне массовой миграции и рост милитаризма. «При этом в качестве пушечного мяса для решения своих геополитических задач правящий европейский класс беззастенчиво использует так называемые периферийные нации, прежде всего украинцев», — подчеркнул он.

По словам Нарышкина, граждан Украины отправляют на убой «под разговоры Брюсселя о жертвах, которые Киев несет ради якобы военной безопасности Европы».

Ранее глава СВР заявил, что оппоненты Москвы вынашивают планы о смене государственной власти в России. По его словам, геополитические соперники Москвы раздражены величием России, а также ее людскими и природными богатствами. В связи с этим они вынашивают планы о смене власти в РФ.