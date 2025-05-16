Назван срок начала купального сезона в Москве

Тишковец: Купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня

Купальный сезон в Москве начнется не раньше середины июня. Такой прогноз дал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале.

По словам метеоролога, устойчивой солнечной погоды в Центральной России не будет до наступления лета. Среднемесячная температура в июне окажется близка к норме. Днем в Москве ожидается плюс 22 градуса, ночью — плюс 12 градусов. Осадков будет на 10-30 процентов меньше, чем обычно, на фоне чего возможны всплески тепла до плюс 25-30 градусов.

«Что касается купального сезона, то он не наступит с началом календарного лета — вода еще будет холодная и прогреется до нужной кондиции не раньше второй декады июня — ближе к середине месяца», — отметил Тишковец.

Ранее москвичи пережили самую теплую майскую ночь. В ночь на 16 мая минимальная температура воздуха в столице не опускалась ниже плюс 10,4 градуса.