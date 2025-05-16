Набиуллина выступила против идеи рискнуть деньгами пенсионеров

Глава ЦБ Набиуллина отвергла идею развития фондового рынка за счет пенсионеров

Идея развивать российский фондовый рынок за счет перекладывания части рисков на будущих пенсионеров никогда не получит поддержки у Центрального банка РФ. Такое обещание во время конференции Национальной ассоциации участников фондового рынка «Российский фондовый рынок 2025» дала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, передает «Интерфакс».

Она отреагировала на слова президента НАУФОР Алексея Тимофеева, который предложил дать негосударственным пенсионным фондам право на риск при инвестициях в акции отечественных компаний.

По словам Набиуллиной, речь в прямом смысле идет об идее допустить возможность потери денег пенсионеров, что уже происходило в прошлые годы и с чем регулятору пришлось бороться.

«Мы помним прекрасно, проходили вместе с вами, скажем мягко, наведение порядка в НПФ, когда пенсионные фонды брали на себя достаточно много риска, и те механизмы, от которых вы предлагаете отказаться, — это как раз страховка для того, чтобы не вернуться в эту ситуацию», — подчеркнула глава Банка России.

В то же время Тимофеев указал, что текущие нормативы де-факто исключают вложения НПФ в акции, поскольку от них требуется обеспечивать безубыточность на горизонте от одного до пяти лет.

При этом если фонд не сможет доказать обоснованность инвестиционного решения, то его владельцам придется компенсировать разницу между тем, что было принято, и тем, которое уже постфактум будет признано лучшим. В связи с этим НПФ инвестируют в облигации и недополучают доход, который могли бы иметь от акций.

До этого в мае президент РФ Владимир Путин поручил правительству вместе с Центробанком продумать инструмент, который мог бы снять с НПФ часть рисков при инвестировании средств клиентов в акции. Тогда Набиуллина заявляла, что политика ЦБ в отношении НПФ должна быть жестче, чем в случае с банками, так как на кону стоят пенсионные деньги.

Ранее министр финансов Антон Силуанов призвал бизнес активнее подключать сотрудников к программе долгосрочных сбережений (ПДС) вместо повышения зарплат. Этой программой также управляют НПФ, но в ее рамках фонды более свободны в выборе инструментов инвестирования.