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16:44, 16 мая 2025Интернет и СМИ

Победитель «Битвы экстрасенсов» рассказал о задержании полицией

Победитель «Битвы экстрасенсов» Олег Шепс рассказал, что его задержала полиция
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Evgenia Medvedeva / YouTube

Победитель 21-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ Олег Шепс рассказал о задержании полицией. Запись интервью, в котором экстрасенс поделился подробностями случившегося, доступна на YouTube.

«Была ситуация, когда я, значит, приезжаю в Москву и меня с поезда забирает полиция. (...) Я к ним приезжаю, и они рассказывают мне такую историю: "Можете ли вы проходить свидетелем по делу? Накрыли банду мошенников, которая прикидывалась вами и еще несколькими экстрасенсами". Они вели приемы по Skype и гримировались, проводили обучение, как менять голос», — вспомнил он.

Участник шоу уточнил, что мошенники смогли заработать с помощью своего обмана более 300 миллионов рублей, и призвал пользователей сети быть бдительными и тщательно проверять информацию в интернете.

Ранее сообщалось, что полиция приехала к месту съемок шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших». На опубликованной фотографии было заметно, что среди людей на площадке присутствуют сотрудники МВД.

Олег Шепс — победитель 21-го сезона «Битвы экстрасенсов» и родной брат медиума Александра Шепса, который выиграл в 14-м сезоне проекта. По словам Олега Шепса, на проект он пришел, чтобы продемонстрировать свои сверхъестественные способности, помочь людям и посоревноваться со старшим братом Александром.

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