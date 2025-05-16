Подразделения ВС России укрепились в дельте Днепра

Сальдо: Российские войска укрепились в дельте Днепра

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации укрепились в дельте Днепра и готовы ко всему. Об этом заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«Вооруженные силы Российской Федерации последовательно расширяют контроль в дельте Днепра. Это не значит, что завтра начнется масштабная операция — конкретные решения принимает командование. Но направление очевидно: мы укрепляемся», — рассказал Сальдо.

Он добавил, что украинские войска отступили под огневым давлениям, уйдя с участков, которые еще недавно находились в серой зоне — острова у Корсунки, Днепрян и Новой Каховки.

Ранее стало известно, что ВС России наступают на Красный Лиман Донецкой народной республики. Взятие населенного пункта под контроль, как указано, создаст угрозу гарнизонам Вооруженных сил Украины в Славянске и Краматорске.