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11:46, 16 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о наступлении ВС России на Красный Лиман

Вооруженные силы России наступают на Красный Лиман
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации наступают на Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«По данным "Иди и смотри", российская армия успешно наступает на Красный Лиман в ДНР. До Красного Лимана осталось менее 10 километров», — пишет канал, ссылаясь на источники.

Взятие населенного пункта под контроль, как указано, создаст угрозу гарнизонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске и Краматорске.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) было вынуждено вывести подразделения в Красный Лиман с линии боевого соприкосновения. По его словам, в такое положение украинское командование попало после поражения в населенном пункте Торское.

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