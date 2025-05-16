Стало известно о наступлении ВС России на Красный Лиман

Вооруженные силы России наступают на Красный Лиман

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации наступают на Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».

«По данным "Иди и смотри", российская армия успешно наступает на Красный Лиман в ДНР. До Красного Лимана осталось менее 10 километров», — пишет канал, ссылаясь на источники.

Взятие населенного пункта под контроль, как указано, создаст угрозу гарнизонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске и Краматорске.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) было вынуждено вывести подразделения в Красный Лиман с линии боевого соприкосновения. По его словам, в такое положение украинское командование попало после поражения в населенном пункте Торское.