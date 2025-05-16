Стало известно о наступлении ВС России на Красный Лиман

Подразделения Вооруженных сил (ВС) Российской Федерации наступают на Красный Лиман Донецкой народной республики (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Иди и смотри».
«По данным "Иди и смотри", российская армия успешно наступает на Красный Лиман в ДНР. До Красного Лимана осталось менее 10 километров», — пишет канал, ссылаясь на источники.
Взятие населенного пункта под контроль, как указано, создаст угрозу гарнизонам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Славянске и Краматорске.
Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) было вынуждено вывести подразделения в Красный Лиман с линии боевого соприкосновения. По его словам, в такое положение украинское командование попало после поражения в населенном пункте Торское.