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08:44, 16 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о проблемах ВСУ на краснолиманском направлении

Марочко: Командование ВСУ было вынуждено вынести подразделения в Красный Лиман
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Reuters

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) было вынуждено вынести подразделения в Красный Лиман с линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в такое положение украинское командование попало после поражения в населенном пункте Торское. Он добавил, что в некоторых подразделениях ВСУ некомплект после боев составил около 70 процентов. Марочко также рассказал, что для восполнения потерь в этот район были направлены военные из числа мобилизованных граждан, не успевших пройти полный курс обучения. По его словам, некоторых солдат ВСУ вместо полигона направили сразу в зону боевых действий.

Ранее Марочко заявил о трудностях ВСУ в обороне Петровского в ЛНР. Следует отметить, что ВС РФ продвигаются на участке фронта шириной более трех километров, что серьезно затрудняет украинским боевикам вести оборону», — сказал он.

До этого Украина потеряла еще один истребитель F-16. Летчик выжил и катапультировался.

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