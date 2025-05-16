Политолог объяснил роль США на переговорах в Стамбуле

Политолог Алексей Наумов: Встречу России и Украины провели благодаря США

Встреча представителей России и Украины в Стамбуле была проведена благодаря США и лично президенту Дональду Трампу. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Сам факт переговоров — заслуга Дональда Трампа. Обе стороны уважают президента США и не хотят терять его благосклонность», — объяснил он роль Соединенных Штатов.

По мнению эксперта, именно встреча Украины, США и Турции накануне российско-украинских переговоров сделали возможными контакты двух стран. «Если бы стороны были способны договориться напрямую, они бы сделали это за последние три года», — добавил политолог.

Ранее Алексей Наумов оценил возможность встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского. По его словам, сейчас подобные переговоры кажутся маловероятными.