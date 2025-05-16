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22:03, 16 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Политолог Алексей Наумов: Встреча Путина и Зеленского пока маловероятна
Дмитрий Попов
Дмитрий Попов (корреспондент отдела «Мир»)

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент маловероятна. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, на мой взгляд, пока крайне маловероятна», — прямо оценил он вероятность саммита.

По словам эксперта, лидеры должны закреплять уже достигнутые договоренности, которые обсуждаются на технических этапах переговоров. Сейчас же встреча российской и украинской делегаций не завершилась конкретным результатом, причем различные аспекты прекращения огня на ней даже не обсуждались.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских назвал главный результат российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его мнению, он ограничивается новым обменом пленных.

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