В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

Политолог Алексей Наумов: Встреча Путина и Зеленского пока маловероятна

Встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского на данный момент маловероятна. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал политолог, эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Алексей Наумов.

«Встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского, на мой взгляд, пока крайне маловероятна», — прямо оценил он вероятность саммита.

По словам эксперта, лидеры должны закреплять уже достигнутые договоренности, которые обсуждаются на технических этапах переговоров. Сейчас же встреча российской и украинской делегаций не завершилась конкретным результатом, причем различные аспекты прекращения огня на ней даже не обсуждались.

Ранее депутат Госдумы Андрей Альшевских назвал главный результат российско-украинских переговоров в Стамбуле. По его мнению, он ограничивается новым обменом пленных.