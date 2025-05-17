В России назвали главный результат переговоров с Украиной в Стамбуле

Депутат Альшевских положительно оценил договоренность об обмене пленными

Главным результатом переговоров России и Украины в Стамбуле стала достигнутая договоренность об обмене пленными. Такой оценкой поделился в Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Это, пожалуй, единственный ощутимый итог встречи», — написал политик. Он подчеркнул, что встретиться с украинской делегацией следовало хотя бы ради этого. «Своих не бросаем», — резюмировал Альшевских.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи анонсировал крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил этот обмен.