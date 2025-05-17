Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:57, 16 мая 2025Россия

В России назвали главный результат переговоров с Украиной в Стамбуле

Депутат Альшевских положительно оценил договоренность об обмене пленными
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Global Look Press

Главным результатом переговоров России и Украины в Стамбуле стала достигнутая договоренность об обмене пленными. Такой оценкой поделился в Telegram-канале депутат Госдумы Андрей Альшевских.

«Это, пожалуй, единственный ощутимый итог встречи», — написал политик. Он подчеркнул, что встретиться с украинской делегацией следовало хотя бы ради этого. «Своих не бросаем», — резюмировал Альшевских.

Ранее глава украинской делегации на переговорах в Стамбуле, министр обороны Украины Рустем Умеров по итогам встречи анонсировал крупнейший обмен военнопленными за время конфликта в формате «1000 на 1000». Глава российской делегации Владимир Мединский подтвердил этот обмен.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Могло быть и хуже». Переговоры в Стамбуле закончились. Что об итогах говорят российские политики и военкоры?

    Захарова обвинила Европу в создании цифрового информационного концлагеря

    Мединский рассказал об ироничном отношении украинцев к теории независимого государства

    В Госдуме назвали возможную тему следующих переговоров с Киевом

    В Макеевке установят памятник работы Зураба Церетели

    Глава украинской делегации назвал следующий шаг после переговоров в Стамбуле

    Обвиняемый в домогательствах прокурор МУС ушел в административный отпуск

    Российские бойцы уничтожили латышского наемника

    В России оценили вероятность встречи Путина и Зеленского

    Трамп не прокомментировал переговоры между Россией и Украиной и заговорил о Тейлор Свифт

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости