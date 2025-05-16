Политолог высказался о словах Зеленского в адрес Путина

Политолог Михеев: Слова Зеленского о Путине являются попыткой остаться в игре

Президент Украины Владимир Зеленский не управляет ситуацией, а его пустые публичные высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина — попытка остаться в игре. Об этом рассказал политолог Сергей Михеев в беседе с RT.

По словам Михеева, визит украинского главы в Турцию был спонтанным решением «поучаствовать в ситуации».

«Делегация, возглавляемая Мединским, отсылает к истории 2022 года. Россия Мединского назначила на эту позицию, но для Зеленского это немножко унизительно», — подчеркнул он.

Политолог подчеркнул, что Зеленский «пытается как-то выкручиваться, поэтому болтает все подряд, чтобы его цитировали».

15 мая стало известно, что Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию. До этого он заявлял, что стороны конфликта могут «не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня» в онлайн-формате, без личных встреч.