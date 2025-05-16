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13:39, 16 мая 2025Россия

Появились подробности о боях за населенный пункт в ДНР

Минобороны России рассказало о ходе взятия под контроль Вольного Поля в ДНР
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Минобороны России в Telegram-канале рассказало о ходе взятия под контроль Вольного Поля в Донецкой народной республике (ДНР).

«В ходе наступательных действий штурмовые подразделения 5-й гвардейской общевойсковой армии, используя ударные БПЛА, уничтожили огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков», — говорится в сообщении.

Помимо того, российские солдаты задействовали артиллерию для ударов по оборонительным сооружениям и позициям противника. После этого штурмовики зачистили дома от украинских солдат, которые не успели отступить с позиций.

О том, что российские войска взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в ДНР, ранее сообщило Минобороны России. Кроме того, армии России удалось нанести поражение живой силе и технике десяти бригад Вооруженных сил Украины, добавили в министерстве.

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