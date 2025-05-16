Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

Минобороны: Российские войска взяли под контроль Вольное Поле в ДНР

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Вольное Поле в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вольное Поле Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Помимо того, российским бойцам удалось нанести поражение живой силе и технике десяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), добавили в министерстве.

Ранее оборонное ведомство отчиталось о взятии под контроль бойцами группировки «Центр» Михайловки в ДНР. Помимо этого, 13 мая сообщалось, что военнослужащие заняли донецкую Миролюбовку.