Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:17, 16 мая 2025Мир

Премьер Малайзии испугался неприятностей с женой после загадки Путина

Премьер Малайзии Ибрагим испугался проблем с женой после загадки Путина про трон
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Константин Завражин/ РИА Новости

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим испугался, что у него будут проблемы с женой, после того как он ответил на загадку президента России Владимира Путина про третий трон в Андреевском зале Кремля. Он рассказал об этом во время лекции в МГИМО, передает РИА Новости.

Ибрагим прибыл в Москву 13 мая с официальным визитом, 14 мая прошли переговоры премьера Малайзии и российского лидера. В ходе встречи Путин спросил, знает ли его гость, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале. Политик предположил, что, вероятно, его поставили для второй жены царя. Путин отметил, что ответ Ибрагима — это ответ настоящего мусульманина.

«Когда мы шли на пресс-конференцию, Путин тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. Конечно же, она стала "вирусной". И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности», — объяснил Ибрагим.

Премьер Малайзии подчеркнул, что не все мусульмане разделяют подобную позицию, несмотря на то, что многоженство разрешено реглигией. «Я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — добавил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Мединский назвал срок ожидания Россией украинской делегации

    Премьер Малайзии испугался неприятностей с женой после загадки Путина

    Россиянина осудили за планы отравить бойцов СВО

    Евродепутат оценил позицию Зеленского по мирным переговорам

    Актриса из фильма «Москва слезам не верит» погибла в ДТП

    Гимнастка в купальнике попала на обложку журнала

    Британский журналист указал на одну странную деталь на переговорах в Стамбуле

    Мерц заявил об отсутствии планов по поставкам Киеву ракет Taurus

    В Белом доме заявили о реалистичном подходе к урегулированию украинского конфликта

    В Британии указали на гнев Зеленского из-за решения Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости