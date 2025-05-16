Премьер Малайзии испугался неприятностей с женой после загадки Путина

Премьер Малайзии Ибрагим испугался проблем с женой после загадки Путина про трон

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим испугался, что у него будут проблемы с женой, после того как он ответил на загадку президента России Владимира Путина про третий трон в Андреевском зале Кремля. Он рассказал об этом во время лекции в МГИМО, передает РИА Новости.

Ибрагим прибыл в Москву 13 мая с официальным визитом, 14 мая прошли переговоры премьера Малайзии и российского лидера. В ходе встречи Путин спросил, знает ли его гость, для кого был установлен третий трон в Андреевском зале. Политик предположил, что, вероятно, его поставили для второй жены царя. Путин отметил, что ответ Ибрагима — это ответ настоящего мусульманина.

«Когда мы шли на пресс-конференцию, Путин тихо спросил меня, может ли он рассказать эту историю. Конечно же, она стала "вирусной". И тогда, что достаточно интересно, мне пришлось отреагировать, потому что моя жена, конечно, увидит это — и я попаду в неприятности», — объяснил Ибрагим.

Премьер Малайзии подчеркнул, что не все мусульмане разделяют подобную позицию, несмотря на то, что многоженство разрешено реглигией. «Я все равно настаиваю: у меня только одна жена», — добавил он.