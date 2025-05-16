Пушилин заявил о необходимости полноценного мира на Украине

Глава ДНР Пушилин: России нужен полноценный мир на Украине

России не нужны 30 дней перемирия с Украиной, Москва настаивает на полноценном мире. Об этом заявил глава Донецкая Народной республики (ДНР) Денис Пушилин в интервью RT.

По словам политика, со стороны дипломатического урегулирования, России нужен полноценный, гарантированный мир «с возможностью исключить те первопричины конфликта, о которых говорил наш президент».

Накануне вечером стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский улетел из Турции и отправился в Албанию. До этого он заявлял, что стороны конфликта могут «не усложнять все процессы, а договориться про прекращение огня» в онлайн-формате, без личных встреч.