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11:54, 16 мая 2025Бывший СССРЭксклюзив

Раскрыто влияние переговоров в Стамбуле на ход боевых действий

Полковник Матвийчук: Бои ВС РФ и ВСУ стали ожесточеннее из-за переговоров
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Боевые действия в зоне украинского конфликта стали только более ожесточенными в дни стамбульских переговоров, 15 и 16 мая, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Переговоры не оказали никакого позитивного влияния на ход боевых действий. Вооруженные силы Украины продолжают совершать агрессивные действия в приграничных районах России, в направлении сосредоточений наших войск в ДНР и в Харьковской области», — сообщил Матвийчук.

По его словам, противостояние перед встречей делегаций России и Украины стало только более ожесточенным — стороны хотят максимально укрепить свои позиции.

«Полагаю, ожесточение продолжит нарастать, потому что Украина старается не допустить прорыва наших войск. А российские военные хотят занять более выгодные позиции. Если сегодня договорятся о перемирии, нас известит Верховный главнокомандующий, без него боевые действия не остановятся», — подчеркнул полковник.

Ранее стало известно, что делегация Турции вместе с представителями США и Украины прибыли в Стамбул на место собственных трехсторонних переговоров. Они состоятся до прямых контактов российской и украинской делегаций.

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