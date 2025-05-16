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10:11, 16 мая 2025Путешествия

Ребенок из России упал с безбортного бассейна в Египте и не выжил

Shot: Четырехлетний россиянин упал с бассейна в отеле Хургады и не выжил
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Четырехлетний ребенок из России упал с безбортного бассейна в Египте и не выжил. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Семья из Ярославля приехала в отель Xanadu Makadi Bay в Хургаде в начале мая, заселение проходило вечером. Пока мать оформляла документы на стойке регистрации, отец и двое сыновей четырех и пяти лет вышли на улицу.

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Уточняется, что ресепшен в этой гостинице находится на втором уровне, и к нему примыкает «бесконечный» бассейн без бортиков. Младший ребенок забрался на край, где не было защитных ограждений. Когда отец позвал мальчика, тот не понял, в какую сторону ему спускаться, и упал с шестиметровой высоты. Россиянина доставили в больницу, однако спасти его не удалось.

По данным источника, отель считается семейным и имеет хорошую репутацию. Теперь семья будет добиваться наказания администрации и возбуждения уголовного дела. Отмечается, что в отеле установили ограждения у бассейна сразу же после трагедии.

Ранее российский турист с отказывающими почками на месяц застрял в больнице Египта из-за миллионных долгов за лечение. Страховая компания смогла покрыть лишь 10 процентов суммы.

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