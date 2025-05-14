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09:36, 14 мая 2025Путешествия

Россиянин с отказывающими почками застрял в больнице Египта из-за миллионных долгов

66-летний российский турист застрял в больнице Египта из-за долгов в 2 миллиона
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: Jason Grant / Shutterstock / Fotodom

Российский турист с отказывающими почками на месяц застрял в больнице Египта из-за миллионных долгов за лечение. Об этом сообщает 78.ru.

Уточняется, что 66-летний Вячеслав Слепнев 9 апреля приехал в Шарм-эш-Шейх на отдых с женой Галиной Кирсановой и сыном — инвалидом первой группы. Однако на второй день после прибытия мужчина почувствовал себя плохо и пожаловался на высокую температуру. По страховке отдыхающего положили в реанимацию местной больницы, в которой его плохо кормят.

Врачи диагностировали у россиянина воспалительный процесс в печени. Кроме того, у него отказывают почки. Однако в медучреждении Слепневу проводят лишь поддерживающую терапию — вылечить его там не могут. Выехать на родину сразу турист не смог, поскольку в госпитале никак не могли оформить необходимые документы.

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Однако на этом проблемы не закончились: оказалось, что борт санавиации для транспортировки больного будет стоить около 12 миллионов рублей. При этом страховая компания могла покрыть лишь 10 процентов от этой суммы. Тогда жена россиянина обратилась за помощью к соответствующим органам.

Когда вопросом занялись Центр медицины катастроф и консульство России в Египте, Слепневу сообщили, что есть возможность полететь обычным рейсом с медицинским оборудованием. Однако и в таком случае вопрос денег остается открытым — супруги все еще должны больнице более 2 миллионов рублей.

Предполагается, что Слепнева отправят в Россию в ближайшую неделю.

Ранее российский турист заразился опасной инфекцией в Африке и не выжил. 35-летний Владислав Л. из Ульяновска привез малярию из поездки на Занзибар, где он отдыхал с беременной женой в феврале.

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