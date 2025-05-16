Родившиеся в России братья вошли в десятку самых богатых жителей Великобритании

Родившиеся в РФ братья Бухманы вошли в десятку самых богатых жителей Британии

Родившиеся в России братья Игорь и Дмитрий Бухманы вошли в десятку самых богатых жителей Великобритании, об этом свидетельствует ежегодный рейтинг газеты The Sunday Times.

Родившиеся в Вологде Бухманы получили британское гражданство в 2025 году. Владельцы компании Playrix, разрабатывающей мобильные игры, увеличили состояние с 8,4 до 16,7 миллиарда долларов за год.

На первой строчке рейтинга семья предпринимателей с индийскими корнями Хиндуджа. Их богатство оценивается в 35,3 миллиарда фунтов стерлингов.

Второе место заняли братья Дэвид и Саймон Рубены, заработав 26,87 миллиарда фунтов. Со второй на третью строчку опустился бизнесмен Леонид Блаватник, уроженец Одессы. Его состояние уменьшилось на 3,5 миллиарда и составило 25,7 миллиарда фунтов.

В 2021 году стало известно, что в списке богатейших людей Великобритании, по версии газеты The Sunday Times, оказались 15 уроженцев СССР.