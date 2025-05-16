Россиянам рассказали о действиях при нехватке средств на оплату долгов по кредитке

Экономист Анисимова: При долгах по кредитке важно не прятаться от банка

Когда дохода уже не хватает на ежемесячные выплаты, а новых источников средств нет, человек оказывается в положении, где каждый день промедления только ухудшает ситуацию, рассказала директор сервиса Купец CRM Анна Анисимова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Экономист со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро рассказала, что к середине года количество заемщиков с просрочками свыше месяца может приблизиться к четырем миллионам. По ее словам, в последние годы наблюдался настоящий бум кредитных карт.

«Если долг уже растет, а платить нечем, первое, что нужно сделать — не прятаться. Контакт с банком может стать тем мостом, который отсрочит обрушение. Есть шанс договориться об отсрочке, реструктуризации или смене условий. Такие варианты могут не решить проблему целиком, но дадут время», — считает Анисимова.

Она добавила, что игнорирование приведет к передаче дела коллекторам или в суд, после чего начнется удержание доходов, арест счетов, возможен и запрет на выезд за границу. Во избежание этого люди чаще обращаются за юридической помощью в том числе для рассмотрения процедуры банкротства физлица, которая не отменяет последствия, но ставит точку в долге, который иначе бы только рос, заключила Анисимова.

Ранее сообщалось, что владельцы кредитных карт в России стали значительно хуже обслуживать свои долги с начала 2025 года. В просрочку на срок более 30 дней вышли уже 2,35 миллиона банковских клиентов.