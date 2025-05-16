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10:16, 16 мая 2025Силовые структуры

Россияне заработали 30 миллионов рублей на выдуманных экскурсиях

МВД выявило аферу с Пушкинскими картами на 30 млн руб. в Рязани и Новосибирске
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Сотрудники полиции и ФСБ выявили в Рязани и Новосибирске аферу с Пушкинскими картами, в результате которой из бюджета было похищено более 30 миллионов рублей под видом несуществующих экскурсий. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

Криминальные схемы, использованные подозреваемыми в двух городах, схожи — они зарегистрировали на платформе PRO.Культура.РФ культурные мероприятия, деньги от продажи билетов в рамках программы Пушкинская карта, похищались.

В Рязани аферу провернул бывший заведующий отделом местного музея, который в качестве фиктивных предпринимателей указал родственников и знакомых, проводивших выдуманные экскурсии. Он, по данным МВД, похитил 10 миллионов рублей с апреля 2023-го по май 2024 года.

Трое жителей Новосибирска с мая по июль 2022 года таким же образом заработали 22,5 миллиона рублей на подставных экскурсиях по достопримечательностям города. Им грозит до 10 лет за мошенничество.

В марте сообщалось об избрании меры пресечения участнику шоу «Голос» Эмилю Кадырову по уголовному делу о мошенничестве при реализации программы «Пушкинская карта».

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