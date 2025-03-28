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19:10, 28 марта 2025Силовые структуры

Участнику «Голоса» избрали меру пресечения по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

Суд избрал запрет действий для певца Эмиля Кадырова по делу о мошенничестве
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Эмиль Кадыров

Эмиль Кадыров. Кадр: MUZLOFT / YouTube

Суд избрал запрет действий для певца Эмиля Кадырова по делу о мошенничестве. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным канала, обвиняемому в хищениях при реализации программы «Пушкинская карта» Кадырову избрали запрет определенных действий по делу о мошенничестве.

Ранее Эмилю Кадырову предъявили обвинение по уголовному делу о хищении более 1 миллиона рублей путем мошенничества. По версии следствия, в январе 2023 года он вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», организовывал фейковые концерты участника «Голоса» и продавал на них билеты через «Пушкинские карты».

При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.

Ранее сообщалось, что следствие запросило участнику «Голоса» меру пресечения по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой».

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