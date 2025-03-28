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14:43, 28 марта 2025Силовые структуры

Участнику «Голоса» запросили меру пресечения по делу о мошенничестве с «Пушкинской картой»

СК запросил запрет действий для певца Эмиля Кадырова по делу о мошенничестве
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Следствие просит избрать запрет определенных действий для певца Эмиля Кадырова, участвовавшего в шоу «Голос», по уголовному делу о хищении денег на федеральной программе «Пушкинская карта». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Черемушкинский районный суд Москвы.

Заседание об избрании ему меры пресечения состоится в ближайшее время.

Ранее Эмилю Кадырову предъявили обвинение по уголовному делу о хищении более 1 миллиона рублей путем мошенничества. По версии следствия, в январе 2023 года он вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар», организовывал фейковые концерты участника «Голоса» и продавал на них билеты через «Пушкинские карты».

При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.

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