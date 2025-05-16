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11:00, 16 мая 2025Силовые структуры

Россиянин помог парикмахеру с открытием бизнеса и сменой внешности и потерял 22 миллиона

Иностранный парикмахер обманул москвича на 22 миллиона рублей
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: hedgehog94 / Shutterstock / Fotodom

В Москве мужчина написал в полицию заявление о мошенничестве, в ходе которого он лишился 22 миллионов рублей по вине парикмахера-афериста. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, потерпевший в 2016 году познакомился с парикмахером из Узбекистана, работа которого ему понравилась. Он регулярно посещал его и вскоре иностранец сообщил, что хочет открыть собственное заведение и предложил москвичу стать инвестором. Мужчина согласился. Он передал партнеру 600 тысяч и тот пообещал отдавать по 25 тысяч каждый месяц.

Россиянин регулярно получал обещанное, но в 2022 году партнер предложил новые бизнес-проекты. Первый касался перевозки зерна, второй открытия собственной кофейни. Затем парень рассказал, что неудачно подстриг серьезного человека и теперь ему нужно бежать в Узбекистан и для этого изменить внешность.

По итогу, под различными предлогами предприимчивый гражданин Узбекистана выманил у москвича порядка 22 миллионов рублей.

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