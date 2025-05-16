Российская делегация покинула зал переговоров

Российская делегация временно покинула зал переговоров с Украиной в Стамбуле

Российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что пока неизвестно, покинет ли российская делегация Турцию сегодня. Параллельно с этим представители турецкого МИД сообщали, что встреча не приостановилась, а завершилась.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным после двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также выразил надежду на то, что в скором времени встретится с президентом России.