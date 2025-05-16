Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:45, 16 мая 2025Мир

Российская делегация покинула зал переговоров

Российская делегация временно покинула зал переговоров с Украиной в Стамбуле
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российская делегация временно покинула зал переговоров, где проходит встреча с Украиной в Стамбуле. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Уточняется, что пока неизвестно, покинет ли российская делегация Турцию сегодня. Параллельно с этим представители турецкого МИД сообщали, что встреча не приостановилась, а завершилась.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, возможно, поговорит с российским коллегой Владимиром Путиным после двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле. Он также выразил надежду на то, что в скором времени встретится с президентом России.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский прокомментировал переговоры в Стамбуле

    Канцлер Германии оценил переговоры в Стамбуле

    Москвичей предупредили о новой волне похолодания

    Хирург раскрыла самые популярные пластические операции у россиянок

    В зоне СВО оценили доработанный СКАТ

    Стали известны подробности знакомства внучки экс-мэра Самары с подельниками

    Два новых фигуранта по делу о расправе над экс-мэром Самары попали в международный розыск

    Российский фондовый рынок отреагировал на новости с переговоров в Стамбуле

    Украинский депутат раскрыл содержание переговоров в Стамбуле

    Делегации России и Украины разошлись

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости