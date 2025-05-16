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14:33, 16 мая 2025Мир

Трамп высказался о планах созвониться с Путиным после переговоров

Трамп заявил, что возможно поговорит с Путиным после переговоров
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что возможно поговорит со своим российским коллегой Владимиром Путиным после двусторонних переговоров России и Украины в Стамбуле. Об этом сообщает телеканал CNN.

«Возможно позвоню Путину. Мы должны встретиться. Я и он встретимся», — сказал президент Соединенных Штатов. Он также выразил надежду, что сможет договориться с российским лидером по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что переговоры в Стамбуле, которые проходят между Россией и Украиной 16 мая, должны определить будущую встречу лидеров двух стран. При этом глава внешнеполитического ведомства добавил, что Турция всегда «будет рядом» в вопросе урегулирования конфликта на Украине и заинтересована в его окончании.

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