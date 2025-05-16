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13:47, 16 мая 2025Мир

Турция раскрыла главную цель переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле определят будущую встречу лидеров России и Украины
Максим Габриелян
Максим Габриелян (ведущий редактор отдела «Мир»)
СюжетПереговоры в Стамбуле

Фото: Кирилл Зыков / РИА Новости

Переговоры в Стамбуле, которые проходят между Россией и Украиной 16 мая, должны определить будущую встречу лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в своем приветственном слове, передает ТАСС.

«Я хочу обратить внимание, что мы выработаем ближайшие шаги все вместе. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран», — сказал дипломат. Он не уточнил, идет ли речь о главах государств или руководстве страны в широком смысле слова.

При этом Фидан добавил, что Турция всегда «будет рядом» в вопросе урегулирования конфликта на Украине и заинтересована в его окончании.

Ранее переговоры представителей России, Украины и Турции начались в Стамбуле. Они проходят в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче. Ранее сообщалось, что встреча начнется с приветствия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. По данным «Коммерсанта», журналист Евгений Попов сообщил, что после приветственных слов представители США и Турции покинут помещение.

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