Турция раскрыла главную цель переговоров в Стамбуле

Переговоры в Стамбуле определят будущую встречу лидеров России и Украины

Переговоры в Стамбуле, которые проходят между Россией и Украиной 16 мая, должны определить будущую встречу лидеров двух стран. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан в своем приветственном слове, передает ТАСС.

«Я хочу обратить внимание, что мы выработаем ближайшие шаги все вместе. Эта встреча определит будущую встречу между лидерами двух стран», — сказал дипломат. Он не уточнил, идет ли речь о главах государств или руководстве страны в широком смысле слова.

При этом Фидан добавил, что Турция всегда «будет рядом» в вопросе урегулирования конфликта на Украине и заинтересована в его окончании.

Ранее переговоры представителей России, Украины и Турции начались в Стамбуле. Они проходят в рабочем офисе администрации президента Турции во дворце Долмабахче. Ранее сообщалось, что встреча начнется с приветствия министра иностранных дел Турции Хакана Фидана. По данным «Коммерсанта», журналист Евгений Попов сообщил, что после приветственных слов представители США и Турции покинут помещение.