Российские подростки сняли на видео изнасилование школьницы для шантажа

На Алтае трое подростков изнасиловали пятиклассницу

На Алтае трое подростков изнасиловали пятиклассницу и сняли это на видео. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Все началось в ноябре 2024 года. Тогда один из подростков впервые склонил школьницу к сексу, засняв это на видео. В апреле 2025 года он начал шантажировать девочку записью. За отказ «оплатить» нераспространение видео подросток грозился повторно надругаться над потерпевшей. На следующий день он с товарищами по очереди изнасиловали пятиклассницу и выложили сделанные кадры в школьный чат.

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

Ранее во Владивостоке 62-летний школьный сторож изнасиловал 15-летнюю ученицу, а потом расправился с собой.

